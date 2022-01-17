بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي كأس الأمم

أصبح رصيد بوركينا فاسو والرأس الأخضر أربع نقاط لكل منهما لكن بوركينا لديها الأفضلية في فارق الأهداف

لحق منتخب بوركينا فاسو بنظيره الكاميروني الإثنين إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم رغم تعادله مع إثيوبيا بهدف لمثله في مدينة بافوسام في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. من جهتها، ستنتظر جزر الرأس الأخضر التي تعادلت في الوقت ذاته وبنفس النتيجة أمام "الأسود غير المروضة" بياوندي لنهاية منافسات كل المجموعات لمعرفة مصيرها علما أن رصيدها بلغ أربع نقاط، بحسب النشر في موقع فرانس 24.

انتزعت بوركينا فاسو الإثنين بطاقة المرور إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم إثر تعادلها مع إثيوبيا بنتيجة التعادل 1-1 بمدينة بافوسام في ختام منافسات المجموعة الأولى التي شهدت في الوقت ذاته تعادل الكاميرون المتأهلة أمام جزر الرأس الأخضر بياوندي، 1-1 أيضا.

وبالتالي، أصبح رصيد بوركينا فاسو والرأس الأخضر أربع نقاط لكل منهما لكن بوركينا لديها الأفضلية في فارق الأهداف التي سجلتها (3 مقابل 2). أمام هذا الوضع، ستضطر جزر الرأس الأخضر الانتظار لغاية نهاية كل المباريات بكل المجموعات، أي يوم الخميس، لمعرفة مصيرها في هذه البطولة.

ولعبت الكاميرون بقوة من خلال هجمات معظمها عن طريق الظهير الأيمن السريع نغاماليو والذي توغل في الدفاع ليهدد مرمى الحارس فوزينيا، لا سيما في الدقيقتين الثانية والسابعة.

استمر ضغط "الأسود غير المروضة" الذين حجزوا بطاقتهم في دور الـ16 قبل هذه المباراة من دون انقطاع، وحاول القائد فانسان أبوبكر هداف البطولة بأربعة أهداف هز الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 32 ليتدخل الحارس ويحول التسديدة لضربة ركنية.

وكانت جزر الرأس الأخضر بحاجة للتعادل أو للفوز لأجل ضمان التأهل لثمن النهائي، أو على الأقل للتعادل لأجل تعزيز حظوظها علما أنها تحتل قبل هذه الجولة الثالثة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وراء الكاميرون وبوركينا فاسو التي كانت تلعب ضد إثيوبيا في نفس الوقت على ملعب أحمد أهيجو في مدينة بافوسام (شمال غرب).