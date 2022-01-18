كأس أمم افريقيا: الجزائر تحتج على تعيين الحكم البوتسوانى بوندو لإدارة مباراتها ضد ساحل العاج

"لا يمكننا القبول بهذا الحكم لأنه هو من كان وراء الفضيحة التحكيمية في مباراتنا أمام بوركينا فاسو في المغرب"

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، احتجاجا على تعيين الحكم البوتسوانى، جوشوا بوندو لإدارة مواجهة الجزائر ضد ساحل العاج في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة التي ستقام الخميس الوشيك في اطار بطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وقال المسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمين لعبدي، أمس الاثنين، في تصريحات لقناة “النهار” الجزائرية تعليقا على أخبار تتحدث عن تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة مباراة ساحل العاج: “وصلتنا أخبار عن إمكانية تعيين الحكم جوشوا بوندو لإدارة لقاء كوت ديفوار.. نحن نرفض ذلك. لقد تحركنا مبكرا وتقدمنا باعتراض لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأشار أمين لعبدي إلى أنه “لا يمكننا القبول بهذا الحكم لأنه هو من كان وراء الفضيحة التحكيمية في مباراتنا أمام بوركينا فاسو في المغرب (تصفيات الدور الثاني من كأس العالم) الجميع رأى ما فعله في تلك المباراة عندما تغاضى عن طرد أحد لاعبي المنتخب المنافس وعدم احتساب ضربة جزاء لرياض محرز".

وفي نفس السياق كشف الحكم الدولي السابق محمد حيمودي أن "الكاف" قرر تعيين الحكم جنوب إفريقي فيكتور غوميز لادارة المواجهة المرتقبة، مضيفا أن مصادره "تؤكد تعيين غوميز بنسبة مئوية تصل إلى 98 بالمئة في انتظار الاعلان الرسمي غدا".

ومن جهته رفض الناخب الجزائري، جمال بلماضي، الظهور في ثوب المستسلم بعد الخسارة الصادمة أمام منتخب غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنه ولاعبوه سيواصلون القتال من أجل تفادي الخروج من الدور الأول عندما يواجهون منتخب ساحل العاج في الجولة الأخيرة، رغم اعترافه بأن "الكثير لن يضعوا ثقتهم في المنتخب الوطني بعد اكتفائه بنقطة واحدة في مباراتين".