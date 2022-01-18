كأس أمم إفريقيا: المنتخب المغربي ينجو من كمين الغابون بتعادل 2-2 ويتصدر المجموعة

كأس أمم افيرقيا: المنتخب المغربي ينجو من كمين الغابون بتعادل 2-2 ويتصدر المجموعة

تصدر المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء، المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط فيما حل المنتخب الغابوني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وذلك بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

وكانت المباراة قوية ومثيرة من الجانبين خاصة المنتخب الغابوني الذي تقدم في الدقيقة 21 عن طريق لاعبه جيم ألفينيا قبل أن يتعادل لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وعاد المنتخب الغابوني إلى التقدم مجدداً بعد أن سجل الللاعب المغربي نايف أكرد الكرة على مرماه بالخطأ في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 84 سجل نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ركلة حرة مباشرة، فسدد الكرة بإتقان واسكنها الشباك معلناً هدف التعادل للمنتخب المغربي.

ومنح هذا التعادل صدارة ترتيب المجموعة للمنتخب المغربي، بعدما استطاع الفوز فى الجولة الأولى على حساب غانا بهدف نظيف، ثم تحقيق انتصار قوي على حساب شقيقه جزر القمر بثنائية نظيفة ليجمع 6 نقاط يضمن بها التواجد في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وفى المقابل، يدخل منتخب الجابون مباراة اليوم فى المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على جزر القمر بهدف نظيف في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع غانا إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية.