كأس أمم افريقيا: المنتخب المصري يفوز على نظيره السوداني ويتأهل لدور الثمن النهائي

رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة 4، بفارق 3 نقاط خلف منتخب نيجيريا المتصدر ب9 نقط

تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد فوزه على السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق 3 نقاط خلف منتخب نيجيريا المتصدر بـ9 نقاط.

ووفقا لمسار البطولة في الدور ثمن النهائي فإن وصيف المجموعة الرابعة سيواجه متصدر المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية.

ووفقا لمسار البطولة في الدور ثمن النهائي فإن وصيف المجموعة الرابعة سيواجه متصدر المجموعة الخامسة التي

وبعد مرور أول جولتين يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام غينيا الاستوائية، ونقطتين أمام سيراليون و3 نقاط أمام الجزائر صاحبة المركز الرابعة بنقطة وحيدة.

وتملك كل منتخبات المجموعة حتى الآن فرصة التأهل في الصدارة، وستحسم مباراتا الجولة الثالثة اللتان تقامان الخميس الترتيب النهائي للمجموعة ومنافس منتخب مصر المقبل.

وسيتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة دون النظر للمباراة الأخرى حال فوزه على الجزائر.

أمام في حالة التعادل وفوز سيراليون على غينيا فسيتساوى الفائز مع كوت ديفوار في رصيد 5 نقاط، وسيتم اللجوء للأهداف لحسم المتصدر.وفي حالة تعادل الجزائر وكوت ديفوار وفوز غينيا على سيراليون فإن الصدارة ستذهب لمنتخب غينيا بينما سيحتل الأفيال المركز الثاني.

أما في حالة فوز منتخب الجزائر على كوت ديفوار وانتهاء المباراة الأخرى بفوز أحد المنتخبين فإن الصدارة ستذهب للفائز من المباراة الأخرى، بينما يحل محاربو الصحراء في المركز الثاني لتفوقهم على الأفيال في المواجهة المباشرة.