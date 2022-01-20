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كأس أمم افريقيا: المنتخب الجزائري يودع البطولة بهزيمة مذلة أمام ساحل العاج 1-3

i24NEWS

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مدرب الجزائر جمال بلماضي يرد ، على خط التماس ، خلال مباراة المجموعة الخامسة لكأس إفريقيا للأمم 2022 بين الجزائر وسيراليون على ملعب جابوما في دولا بالكاميرون ، الثلاثاء 11 يناير 2022.
(AP Photo/Sunday Alamba)مدرب الجزائر جمال بلماضي يرد ، على خط التماس ، خلال مباراة المجموعة الخامسة لكأس إفريقيا للأمم 2022 بين الجزائر وسيراليون على ملعب جابوما في دولا بالكاميرون ، الثلاثاء 11 يناير 2022.

نجم عن هذه الخسارة إقصاء المنتخب الجزائري من الدور الأول، وهو صاحب اللقب القاري لـ “كان” 2019 بِمصر

ودع المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم افريقيا، اليوم الخميس، بعد هزيمة مذلة أمام نظيره  ساحل العاج1-3 في إطار المجموعة الثالثة والأخيرة  وبهذه النتيجة، تذيل منتخب الجزائر، حامل اللقب، المجموعة الخامسة بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات.

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ونجم عن هذه الخسارة إقصاء المنتخب الجزائري من الدور الأول، وهو صاحب اللقب القاري لـ “كان” 2019 بِمصر. مثلما كان الشأن لِإيطاليا في مونديال 2010، وإسبانيا في طبعة 2014، وألمانيا في نسخة 2018.

ووقع للجزائر  متوسط الميدان والبديل سفيان بن دبكة، في الدقيقة الـ 73. بينما تلقّت شباك حارس المرمى رايس وهاب مبولحي ثلاثية إيفوارية، في الدقائق الـ 22 والـ 39 والـ 54.

وبدا لاعبو المنتخب الجزائري عند انطلاق مواجهة كوت ديفوار مُحبطين نفسيا، وزاد تلقيهم هدفا في منتصف الشوط الأول الطينة بلة. وتجلت هذه الهشاشة المعنوية ذلك بوضوح في إهدار الجناح والقائد رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة الـ 60.