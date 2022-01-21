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برشلونة يعرض عثمان ديمبلي للبيع

i24news

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احتفل رونالد أروجو ، لاعب برشلونة ، على اليسار ، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة كرة القدم الإسبانية بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ، بإشبيلية ، إسبانيا ، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.
(AP Photo/Angel Fernandez)احتفل رونالد أروجو ، لاعب برشلونة ، على اليسار ، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة كرة القدم الإسبانية بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ، بإشبيلية ، إسبانيا ، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

"لقد تم إخبار اللاعب ووكلاؤه بأنه يتعين عليه مغادرة النادي، وعليه السعي للانتقال إلى نادٍ آخر"

قرر نادي برشلونة الإسباني، عرض مهاجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وبحسب موقع كورة المختص، قال ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة "بدأنا محادثات مع وكلاء ديمبيلي في يوليو، لقد مرت ستة أو سبعة أشهر، وقدم برشلونة عروضًا مختلفة، وحاولنا إيجاد طريقة ليبقى معنا، ولكن وكلاء اللاعب رفضوا كل العروض".

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أضاف أليماني في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "والآن.. قبل 11 يومًا من انتهاء المدة الأخيرة لعقده، تدرك إدارة النادي أن اللاعب لا يريد التجديد، وأنه لا يريد الارتباط بمشروع برشلونة المستقبلي".

وأكد مسؤول البارسا "لقد تم إخبار اللاعب ووكلاؤه بأنه يتعين عليه مغادرة النادي، وعليه السعي للانتقال إلى نادٍ آخر قبل 31 يناير/كانون ثان الجاري". وينتهي تعاقد عثمان ديمبلي مع البارسا بنهاية الموسم الجاري.