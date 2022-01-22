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  • مانشستر يونايتد يتغلب على ويستهام بهدف نظيف في الدقيقة 93

مانشستر يونايتد يتغلب على ويستهام بهدف نظيف في الدقيقة 93

i24news

دقيقة 1
لحظة احراز الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي
Byline / Source / Creditلحظة احراز الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي

راشفورد يهدي يونايتد فوزاً قاتلاً وساوثمبتون يفرمل سيتي

منح المهاجم ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد انتصاراً قاتلاً بتسجيله هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة أمام ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي شهدت تعثراً لمانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر أمام ساوثمبتون 1-1.

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وعلى ملعب "أولد ترافورد" سجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+3)، ليرفع بذلك مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وفرمل ساوثمبتون عجلات ضيفه سيتي بتعادله معه 1-1. وافتتح كايل ووكر-بيترز التسجيل لساوثمبتون (7)، فيما عادل الإسباني أيميريك لابورت لسيتي (65). 

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 57 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة أمام ليفربول الذي قد يقلص الفارق إلى 9 نقاط عندما يحلّ ضيفاً على كريستال بالاس الأحد، فيما رفع ساوثمبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.