المغرب واسرائيل يوقعان على تعاون رياضي في كرة السلة

توصلنا إلى اتفاق تعاون تاريخي مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية

أعلنت مصادر مغربية، السبت، التوصل إلى اتفاق رياضي مع إسرائيل للتعاون في مجال كرة السلة، سيتم توقيعه في آذار/مارس المقبل.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة السلة، بيانًا قال فيه "توصلنا إلى اتفاق تعاون تاريخي مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعبة".

وتابع "جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس، عبر الاتصال المرئي بين عميرام هليفي رئيس الاتحاد الإسرائيلي، ومصطفى أوراش رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة".

وعبر الجانبان بحسب البيان عن "رغبتهما المشتركة وإرادتهما القوية لجعل هذا التعاون نموذجًا للأمل لدول العالم، مع تعزيز تنمية كرة السلة وترسيخ قيمها الرئيسية النبيلة".

وأضاف موقع برسبي المغربي إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع في آذار/مارس المقبل لتوقيع اتفاقية التعاون، والاحتفال بهذا الحدث التاريخي عبر تنظيم مباراتين وديتين لمنتخبي الرجال والسيدات".

وفي 11 كانون الثاني/يناير الجاري، قال عضو في المكتب التنفيذي لنادي "جمعية ميشليفن إفران" لكرة السلة المغربي، إن النادي تعاقد مع اللاعب العربي "محمود أبو عريشة" الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وسبق لـ"أبو عريشة"، الذي ينحدر من قرية الفريديس جنوب حيفا، أن أعلن رغبته في الانضمام إلى المنتخب الإسرائيلي، بحسب فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.