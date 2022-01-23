ليفربول يفوز على كريستال بالاس بالدوري الانكليزي الممتاز

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة حصدها من 22 مباراة

فاز نادي ليفربول الانجليزي على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ولاعب خط الوسط الإنكليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين والمدافع البرازيلي فابينيو في الدقائق 8 و32 و89. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة حصدها من 22 مباراة.

ويغيب بعض نجوم ليفربول : هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، وساديو ماني ونابي كيتا، وذلك لمشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا2021 المقامة في الكاميرون.