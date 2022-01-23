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ليفربول يفوز على كريستال بالاس بالدوري الانكليزي الممتاز

i24NEWS

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لاعبا ليفربول مينامينو وفيرمونيو
AP Photo/Jon Superلاعبا ليفربول مينامينو وفيرمونيو

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة حصدها من 22 مباراة

فاز نادي ليفربول الانجليزي على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ولاعب خط الوسط الإنكليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين والمدافع البرازيلي فابينيو في الدقائق 8 و32 و89. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة حصدها من 22 مباراة.

ويغيب بعض نجوم ليفربول : هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، وساديو ماني ونابي كيتا، وذلك لمشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا2021 المقامة في الكاميرون.