تونس تطيح بنيجيريا وتبلغ ربع النهائي في كأس أمم افريقيا

منتخب "نسور قرطاج" نجح بمخالفة التوقعات بسبب اصابات كثيرة بين لاعبية بكورونا

نجح المنتخب التونسي الاطاحة بنظيره النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات بهدف دون رد والذي سجله يوسف المساكني، وبذلك بلغ الدور ربع النهائي من كأس أمم افريقيا لكرة القدم على ملعب "أومنيسبورت" في مدينة غاروا الكاميرونية.

واستطاع منتخب "نسور قرطاج" مخالفة التوقعات، وكذلك تخطي الصعوبات والغيابات الكثيرة الناتجة عن إصابات عدد كبير من لاعبيه والمدرب بفيروس كورونا.

وقاد المنتخب التونسي المدرب المساعد جلال القادري بسبب غياب المدير الفني منذر الكبيّر بسبب إصابته بكوفيد، شأنه شأن كوكبة من اللاعبين المؤثرين ولا سيما الظهير علي معلول وغيلان الشعلالي ويوهان توزغار ومحمد علي بن رمضان.

وأسكت الكبيّر منتقديه الكثر بهذا التأهل المهم على حساب أحد المنتخبات المرشحة للقب، وضرب موعداً مع بوركينا فاسو الفائزة على الغابون 7-6 بركلات الترجيح، السبت المقبل على ملعب غاروا أيضاً.

وهذا الفوز الأول لتونس على نيجيريا في البطولة القارية في سادس مباراة بينهما، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين للاخير، علماً أنها أزاحتها من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح عام 2004 في طريقها الى اللقب الوحيد (الفوز بركلات الترجيح يعتبر تعادلًا).

وقال المساكني بعد الفوز إن اللاعبين كان هدفهم إفراح الشعب التونسي، وأضاف "الفريق قدم كل ما لديه ونأمل ان نواصل الى النهاية"، متابعاً "لم نشكك في قدراتنا ولا في اللاعبين ولا المدرب على الرغم من كل الصعوبات واسم الخصم (نيجيريا) لم نبخل بأي نقطة عرق وسنتابع على هذا النسق ضد بوركينا فاسو".