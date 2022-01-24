كأس أمم افريقيا: هل تتلاعب الكاميرون بنتائج اختبارات وباء كورونا؟

وجد منتخب جزر القمر الذي حجز بطاقته الى ثمن النهائي للمرة الاولى تحت وطأة 12 إصابة بوباء كورونا

أصبحت نتائج اختبارات كورونا في الكاميرون مشكوكا فيها خاصة مع الوصول إلى دور ثمن النهائي ولا يزال منتخب البلد المضيف للبطولة محصنا فيما يشبه المعجزة من هجمات كورونا الذي لم يترك منتخبا إلا وحرمه من أبرز لاعبيه مثل ما حدث مع تونس والمغرب والغابون وبوركينافاسو وجرز القمر.

وكان منتخب بوركينافاسو أول المشككين في صحة المسحات الطبية التي أجراها اللاعبون حيث أوقعته القرعة في أول مباراة يخوضها الكاميرون في هذه المسابقة وقبلها أعلنت المختبر الطبي إصابة 5 لاعبي من المنتخب البوركينابي، فاحتج لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم لكن رد بجواب يرفض التشكيك في نزاهة هذا المختبر وقال إنه معترف به دوليا.

ووجد منتخب جزر القمر الذي حجز بطاقته الى ثمن النهائي للمرة الاولى في مشاركته الاولى في العرس القاري، نفسه تحت وطأة 12 إصابة بوباء كورونا في صفوفه بينها الحارسان الوحيدان المتاحان مؤيد أوسيني وعلي أحمد والمدرب أمير عبدو.

ويبدو أن المنتخب الكاميروني المضيف مرشحا لتخطي عقبة جزر القمر المتأثر بتفشي وباء كورونا في صفوفه عندما يلاقيه الإثنين على ملعب “ليمبيه” في العاصمة ياوندي في ثمن نهائي كاس الأمم الإفريقية في كرة القدم، حيث تقول نتائج المسحات الطبية إن 12 إصابة تم تسجيلها في صفوف جزر القمر والأصعب هو أن هذا المنتخب سيلعب بعد هذه النتيجة بدون حراس مرمى.

ويملك منتخب “الأسود غير المروضة” أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 7 أهداف بينها خمسة لهداف النسخة الـ 33 مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر صاحب خمسة أهداف، وهدفان لمهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي.

ويعول المنتخب الكاميروني على عاملي الارض والجمهور لمواصلة مشواره في البطولة، وهو سيحاول بالتأكيد استغلال معاناة جزر القمر مع فيروس كورونا خصوصا وأنه سيحرمه من حارسي مرماه المتاحين، وعلى الأرجح أنه سيدفع بأحد اللاعبين لشغل هذا المركز في ظل إصابة حارس مرماه الأساسي سليم بن بوانا.