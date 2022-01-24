الكاميرون تبلغ ربع النهائي بكأس أمم إفريقيا بعد فوزها على جزر القمر

الاصابات العديدة بفيروس كورونا بين لاعبي جزر القمر وطرد قائد الفريق ببداية المباراة

وصل المنتخب الكاميروني المضيف الى الدور ربع النهائي في كأس أمم افريقيا لكرة القدم بعد فوزة على جزر القمر بالنتيجة 2-1 على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي، واستفادت الكاميرون من المشاكل والمحن التي عانى منتخب جزر القمر الذي بلغ ثمن النهائي في أول مشاركة له في البطولة القارية.

ولعب المدافع شاكر الهادور في حراسة مرمى منتخب جزر القمر لتعذر مشاركة حراسه الثلاثة إما بسبب بروتوكلات فيروس كورونا او الاصابة البدنية، بالاضافة الى غياب العديد من لاعبيه بسبب كوفيد-19. كما منيت جزر القمر بانتكاسة أخرى باكرًا بعد طرد قائدها المدافع ندجيم عبدو في الدقيقة السابعة.

وأحرز كارل توكو إيكامبي مهاجم ليون الفرنسي (29) وهداف البطولة مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر (70) هدفي الكاميرون ليرفع الاخير رصيده الى ستة أهداف، فيما سجل يوسف مشانغاما لجزر القمر أحد أجمل أهداف البطولة من على بعد قرابة 33 مترًا (81).

وحاول منتخب جزر القمر الحصول على إعفاء لمشاركة الحارس علي أحمدا بعد أن جاءت نتيجته سلبية الاثنين، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لم يسمح له بذلك على اعتبار أن نتيجته كانت ايجابية قبل يومين فقط من المباراة، فيما ينص البروتوكول الجديد للإتحاد بخصوص فيروس "كوفيد-19" والذي تم تعديله خلال النهائيات "على فترة خمسة أيام من الحجر الصحي قبل السماح للاعب أصيب بالفيروس بإجراء اختبار "بي سي آر" 48 ساعة قبل موعد المباراة" بحسب متحدث باسم الاتحاد القاري.