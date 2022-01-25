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كأس أمم افريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام ملعب لكرة القدم في الكاميرون إلى ثمانية

i24news

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يحتفل مشجعو الكاميرون في دوالا ، غرب الكاميرون ، في 24 يناير 2022 ، بعد فوز الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2021 في دور الـ16 بين الكاميرون وجزر القمر.
CHARLY TRIBALLEAU / AFPيحتفل مشجعو الكاميرون في دوالا ، غرب الكاميرون ، في 24 يناير 2022 ، بعد فوز الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2021 في دور الـ16 بين الكاميرون وجزر القمر.

تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذتها العائلة

أعلنت وزارة الصحة في الكاميرون عن ارتفاع حصيلة القتلى الى ثمانية أشخاص، جراء حادثة التدافع خارج ملعب لكرة القدم في ياوندي عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق إحدى مباريات كأس الأمم الأفريقية مساء الإثنين، بحسبما أفادت روسيا اليوم.

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ووقع التدافع مساء أمس قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.

وقال تقرير وزارة الصحة: "تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة".

وقبل ذلك قالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في" إن "تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى".

وتتابع حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.

ووصل المنتخب الكاميروني المضيف الى الدور ربع النهائي في كأس أمم افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على جزر القمر بالنتيجة 2-1 على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي، واستفادت الكاميرون من المشاكل والمحن التي عانى منتخب جزر القمر الذي بلغ ثمن النهائي في أول مشاركة له في البطولة القارية. 