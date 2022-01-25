كأس أمم افريقيا: المنتخب المغربي يعبر إلى دور الربع النهائي بعد انتصاره على نظيره المالاوي

نجح يوسف النصيرى في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول

حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره المالاوي، بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من ثمن نهائى كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وانتهت الجولة الأولى بين الطرفين بالتعادل1-1، حيث أحرز جابادينهو مهانجو، لاعب منتخب مالاوى الهدف الأول في شباك نظيره المغرب، بالدقيقة السابعة من بداية المباراة فيما نجح يوسف النصيرى في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق رأسية رائعة.

وسجل اللاعب أشرف حكيمي الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني المغربي، في الدقيقة 70، بعد تنفيذ ضربة حرة مباشرة استقرت في “الزاوية 90” على يسار حارس مرمى مالاوي، بنفس القوة التي سجل بها حكيمي، أيضا، في شباك الغابون خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يشار إلى أن منتخب المغرب كان قد أنهى دور المجموعات بدون هزيمة، في الصدارة بـ7 نقط، من انتصارين على منتخبَي غانا وجزر القمر، وتعادل بهدفين في كل شبكة خلال اللقاء الثالث أمام المنتخب الغابوني.

ويذكر أن منتخب “أسود الأطلس” ينتظرأن يتعرف على خصمه الجديد في دور ربع النهاية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، إذ من المبرمج أن يواجه المنتخب الوطني المغربي الفائز في المواجهة القوية التي ستجمع المنتخب المصري بنظيره الإيفواري.