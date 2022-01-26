كأس أمم افريقيا: المنتخب المصري يتأهل لدور الربع النهائي على حساب ساحل العاج

بات منتخب مصر بذلك سابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، حيث ضرب موعدا ناريا مع المغرب في هذا الدور.

تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح، وكان الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم ركلات الترجح تأهل الفراعنة بنتيجة 5-4.

وبات منتخب مصر بذلك سابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، حيث ضرب موعدا ناريا مع المغرب في هذا الدور.

وبدأت المباراة بسيطرة من الأفيال استمرت لنحو 10 دقائق، حاولوا خلالها تشكيل هجمات منظمة وتهديد مرمى الفراعنة لكن دون خطورة حقيقية ودخل الفراعنة الأجواء في الدقيقة 13 بتسديدة صاروخية من عمر مرموش اصطدمت بالعارضة، لكنها أطلقت شارة انطلاق الفراعنة.

بعدها بقليل ومن هجمة منظمة، أطلق محمد صلاح صاروخا آخر تجاه مرمى الأفيال نجح الحارس في التصدي له وتحويل الكرة إلى ركلة ركنية.

خطورة المنتخب المصري تواصلت بعدما مرر صلاح كرة بينية نحو مصطفى محمد، قابلها الأخير بتسديدة أرضية زاحفة، لكن حارس كوت ديفوار كان لها بالمرصاد.

وظهرت خطورة منتخب ساحل العاج لأول مرة قبل نهاية الشوط الأول ببضع دقائق، حينما وصلت عرضية نحو إبراهيم سانجاري، قابلها بتسديدة من الوضع طائرا، لكن الحارس محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

بداية الشوط الثاني شهدت إهدار عمرو السولية فرصة هدف محقق بعدما تلقى تمريرة حريرية من صلاح داخل منطقة الجزاء، لكنه قابلها بغرابة بتسديدة طائشة أعلى المرمى.

وكاد المنتخب المصري يتقدم بنيران صديقة بعدما حاول محمد النني إرسال عرضية أرضية نحو مصطفى محمد، لكنها ارتطمت بقدم أحد المدافعين وكانت في طريقها للشباك لولا يقظة حارس ساحل العاج.