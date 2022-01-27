لأول مرة منذ اكثر من سنتين: السماح لنساء ايرانيات حضور مباراة لكرة القدم في ايران

"كان ينبغي أن يحدث هذا من قبل لكنني سعيدة للغاية وآمل أن يستمر ذلك وأن أتمكن من حضور مباريات أخرى"

أعلنت السلطات الإيرانية الخميس عن سماحها للنساء للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين في إيران بحضور مباراة لكرة القدم بين المنتخب الوطني والعراق في ملعب بطهران، في إطار التأهل لكأس العالم 2022 في قطر. وذكرت وكالة أنباء إسنا أن عشرة آلاف تذكرة أتيحت لهذه المباراة، من بينها ألفان مخصصة للنساء.

قالت ماهيا وهي مهندسة مدنية تبلغ من العمر 26 عامًا تضع على رأسها غطاء رمادي وتحمل بفخر علم بلادها "أنا سعيدة جدًا. هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها مباراة في ملعب آزادي". وقالت "اشتريت التذاكر عبر الانترنت وتأكدت من حيازتها عبر رسالة قصيرة تلقيتها عبر الهاتف".

وأضافت المشجعة الإيرانية "حقيقة، لا يوجد شيء غريب أو معقد بالنسبة لمجيء امرأة إلى الملعب. كان ينبغي أن يحدث هذا من قبل لكنني سعيدة للغاية وآمل أن يستمر ذلك وأن أتمكن من حضور مباريات أخرى". وأكدت "على أي حال إذا فزنا سنحتفل في شوارع العاصمة".

وتم إدخال النساء الخميس الى الاستاد من مدخل خاص عبر ساحة انتظار للسيارات تحت إشراف شرطيات كلفن بتنظيم الدخول، وتم تخصيص مدخل آخر للرجال. وانتهت المباراة بفوز إيران على العراق 1-صفر وضمان تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهي آخر مرة سُمح فيها للنساء بحضور مباراة فريق إيران، فُصلن عن الرجال فيما تولت شرطيات متابعتهن. لكن منذ ذلك الحين، أجريت مباريات المنتخب الوطني خلف أبواب مغلقة بسبب قيود احتواء كوفيد-19.

قبل حوالي 40 عامًا، منعت الجمهورية الإسلامية عمومًا المتفرجات من دخول الملاعب وخاصة لحضور مباريات كرة القدم بتأثير من رجال الدين المتشددين.

ولكن في أيلول/سبتمبر 2019، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إيران السماح للنساء بدخول الملاعب بدون قيود. بعد ذلك بشهر، تمكنت نساء من دخول استاد آزادي لحضور مباراة بين إيران وكمبوديا نظمت من أجل التأهل لمونديال 2022.

تدخل الاتحاد الدولي (فيفا) ووجه إيران بفتح الملاعب أمام النساء بعد وفاة المشجعة سحر خضياري التي أشعلت النار في نفسها أمام المحكمة خوفا من السجن لأنها أرادت مشاهدة مباراة. فالشابة التي كانت تُعرف باسم "الفتاة الزرقاء" تيمنًا بألوان نادي الاستقلال الذي كانت تشجعه، حاولت دخول الملعب وهي متنكّرة في زي شاب.