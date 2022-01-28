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كأس أمم أفريقيا: تسجيل حالتين إيجابيتين بوباء كورونا في صفوف المنتخب المغربي

i24NEWS

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مباراة كرة القدم في دور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم 2022 بين المغرب ومالاوي بملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي ، الكاميرون ، الثلاثاء 25 يناير 2022.
(AP Photo/Themba Hadebe)مباراة كرة القدم في دور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم 2022 بين المغرب ومالاوي بملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي ، الكاميرون ، الثلاثاء 25 يناير 2022.

طالت حارس المرمى منير المحمدي والظهير الأيسر سفيان الكرواني، قبل 48 ساعة من مواجهة مصر

أثبتت المسحات التي قام بها المنتخب المغربي، اليوم الجمعة، وجود حالتين إيجابيتين لبوباء كورونا طالتا حارس المرمى منير المحمدي والظهير الأيسر سفيان الكرواني، قبل 48 ساعة من المواجهة التي ستجمعه بمصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بحسب ما جاء في بيان الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية.

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ومن حسن حظ منتخب المغرب أن الأمر يتعلق بلاعبين بديلين لم يتمتعا بوقت لعب كبير خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشارك منير المحمدي أساسيا في مباراة وحيدة مع منتخب المغرب، وتحديدا تلك التي جمعته بالجابون، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

من جهته، لم يظهر سفيان الكرواني في أي مناسبة منذ بداية البطولة القارية، في ظل تعويل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش على آدم ماسينا في مركز الظهير الأيسر.

وينتظر أن يعول منتخب المغرب على أفضل تشكيلة له خلال مواجهة الديربي أمام مصر، خاصة وأنه استعاد جميع نجومه المصابين في الفترة الأخيرة.

وسيكون ملعب ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" مسرحا لمواجهة ديربي نارية بين "أسود الأطلس" و"الفراعنة" رهانها بطاقة التأهل لنصف نهائي المسابقة.