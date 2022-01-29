ليفربول يقترب من التعاقد مع الحارس الارجنتيني دياز

ليفربول يقترب من التعاقد مع الحارس دياز في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني

بقترب نادي ليفربول الانجليزي للتوقيع مع الجناح الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول أرسل فريقًا إلى الأرجنتين، حيث سيكون دياز مع منتخب بلاده لخوض مباراة هامة جدًا في تصفيات كأس العالم الثلاثاء المقبل، على أمل إكمال الفحوصات الطبية.

وأثيرت تكهنات أن دياز (25 عامًا) كان هدفًا للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الصيف المقبل، لكن دخول عدة أندية على الخط، لا سيما توتنهام الانكليزي، أجبر الريدز على التحرك باكرًا.

وقدّرت التقارير الصفقة بحوالي 37.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة الى 12.5 مليون كحد أقصى مكافآت، عطفًا على أداء اللاعب مع فريقه الجديد.