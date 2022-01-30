كأس أمم إفريقيا: قرار متهور بفتح بوابة الملعب أدى الى حادثة التدافع المميتة

ألقى الوزير كذلك باللوم على حاملي التذاكر المزيفة والمستعملة والمشجعين الذين أرادوا الدخول من دون تذكرة

وصف وزير الرياضة الكاميروني الجمعة قرار القوات الأمنية فتح بوابة ملعب "ليمبي" بالمتهور حيث أظهر التحقيق أن ذلك أدى الى حادثة التدافع التي أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص الاثنين، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. وقال نارسيس مويل كومبي خلال مؤتمر صحافي إن المدخل الجنوبي "أُغلق مؤقتًا من قبل قوات الأمن لمواجهة تدفق المشجعين بينما كانت البوابات الأخرى مفتوحة".

وتابع "شرعت العناصر الأمنية بطريقة متهورة الى فتح بوابة المدخل الجنوبي، مما تسبب في التدافع الكبير" الذي أدى إلى الموت "المأساوي" لثمانية أشخاص.

كما اعترف الوزير بأن عدد أفراد القوات الأمنية "غير كاف"، لكنه ألقى باللوم أيضًا على حاملي التذاكر المزيفة والمستعملة والمشجعين الذين أرادوا الدخول من دون تذكرة، لتبرير هذا التدفق.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، ما دفع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الثلاثاء الى مطالبة الكاميرون بفتح تحقيق بالحادثة ونقل مباراة مقررة في ربع النهائي يوم الأحد الى الملعب الآخر في العاصمة "أحمدو أهيدجو".

كما أعلن رئيس الهيئة القارية الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أن اتحاده لن يسمح بلعب مباريات أخرى في الملعب إذا لم تقدم السلطات الكاميرونية تقريرًا بشأن التحقيق قبل يوم الجمعة.

وسبق لموتسيبي أن أشار الثلاثاء إلى أن التدافع مرتبط بإغلاق إحدى بوابات الاستاد. واعتبر أن ما حصل "لا يمكن تفسيره"، مضيفًا "لو كان هذا الباب مفتوحًا كما كان ينبغي، لما واجهتنا المشكلة التي نعانيها الآن، هذه الخسائر في الأرواح. من أغلق هذا الباب؟ من المسؤول عن هذا الباب؟" قال أمام الصحافة.

وأعلنت وزارة الصحة في الكاميرون عن ارتفاع حصيلة القتلى الى ثمانية أشخاص، جراء حادثة التدافع خارج ملعب لكرة القدم في ياوندي عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق إحدى مباريات كأس الأمم الأفريقية مساء الإثنين، بحسبما أفادت روسيا اليوم.