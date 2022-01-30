الإسباني رافائيل نادال يتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويرفع رصيده الى 21 لقبا عالميا

قال رافائيل نادال "إنها كانت من أكثر المباريات المؤثرة عاطفياً في مسيرتي. أمر رائع"

توج الإسباني رافائيل نادال، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، بعد تغلبه في المباراة النهائية، على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع (2-6) و(6-7) و(6-4) و(6-4) و(7-5)، منفردا بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى.

وبتتويجه الثاني فقط في أستراليا من أصل ست مباريات نهائية، بعد الأول قبل 13 عاماً (2009)، رفع الإسباني البالغ 35 عاماً رصيده الى 21 لقباً في البطولات الكبرى وانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش اللذين غابا عن البطولة، الأول بسبب الإصابة والثاني على خلفية قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رافائيل نادال "إنها كانت من أكثر المباريات المؤثرة عاطفياً في مسيرتي. أمر رائع. لم أكن أعلم قبل أشهر معدودة إذا كنت سأتمكن من اللعب مجدداً (بسبب الإصابة) لكني عدت لأتواجد اليوم أمامكم على هذا الملعب. لا تعلمون كم قاتلت لأتواجد هنا". مؤكدا "أنها من دون شك إحدى أكثر اللحظات العاطفية في مسيرتي والدعم الكبير الذي حظيت به هنا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سيبقى في قلبي لما تبقى من حياتي".

يشار إلى نادال كان يخوض نهائي البطولات الكبرى للمرة 29 في مسيرته، بفارق مباراتين نهائيتين خلف صاحبي الرقم القياسي ديوكوفيتش وفيدرر، وقد نجح الإسباني الذي أبعدته الإصابة عن الملاعب خمسة أشهر الموسم الماضي ثم ابتعد في بداية العام الحالي بسبب فيروس كورونا، في أن يصبح ثاني لاعب في عصر الاحتراف، والرابع في التاريخ يفوز بكل من البطولات الكبرى مرتين على الأقل، وهو إنجاز حققه ديوكوفيتش العام الماضي عندما فاز ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية.