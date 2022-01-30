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كأس أمم افريقيا: المنتخب المصري يبلغ نصف النهائي بعد الفوز على المغرب

i24news

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المهاجم المصري محمد صلاح (وسط) يمرر الكرة ليحقق الفريق هدفه الثاني خلال مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم بين مصر والمغرب على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي يوم 30 يناير 2022.
Charly TRIBALLEAU / AFPالمهاجم المصري محمد صلاح (وسط) يمرر الكرة ليحقق الفريق هدفه الثاني خلال مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم بين مصر والمغرب على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي يوم 30 يناير 2022.

المنتخب المصري يفوز على المنتخب المغربي بالنتيجة (2-1) ويرتقي الى دور النصف النهائي

فاز المنتخب المصري بالنتيجة (2- 1) على المنتخب المغربي في المبارة التي استضافها ملعب "أحمدو أهيدجو" في مدينة باوندي الكاميرونية في إطار دور الربع النهائي من بطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم، وبلغ بذلك دور النصف النهائي من البطولة لتضرب بذلك موعدا مع الكاميرون البلد المضيف للبطولة الخميس المقبل.

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وانتهى الوقت الاضافي الاول والثاني بالنتيجة (2-1) بتقدم المنتخب المصري والذي سجله محمود حسن تريزيغيه في الوقت النصف الاضافي الاول بعد تمريرة من زميله محمد صلاح في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول.  

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل (1-1) وتم اللجوء الى الوقتين الاضافيين، وكان اللاعب محمد صلاح سجل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة الـ53 من المباراة، وتعرض اللاعب المصري أحمد حجازي للاصابة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ودخل مكانه تريزيغيه. 

وكان المنتخب المغربي افتتح باب تسجيل الأهداف مبكرا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة نفذها بنجاح سفيان نوفال، وتسبب في ركلة الجزاء اللاعب المصري أيمن شرف بعد عرقلته للاعب المغربي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء. 

 

 