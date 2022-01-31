كأس أمم افريقيا: اقالة الجامعة المغربية حاليلوزيتش سيكلف خزينة الدولة أكثر من مليار و500 مليون سنتيم

عقدة أهداف وحيد المسطرة مع الجامعة تتمحور حول بلوغ الدور نصف النهائي الكان2021 والتأهل لكأس العالم

سيكلف اقالة الناخب المغربي وحيد احاليلوزيتش خزانة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أكثر من مليار و500 مليون سنتيم، مقابل رواتب الإطار البوسني في عقده الساري المفعول لغاية 2023، علما أنه يتقاضى أزيد من 80 مليون سنتيم شهريا، فهل سيتم اقلته بعد خروجه من التنافس على البطولة؟.

تجدر الإشارة إلى أن حاليلوزيتش، كان قد أعلن، خلال الندوة الصحافية لتقديمه، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، أن عقدة أهدافه المسطرة مع جامعة لقجع، تتمحور حول بلوغ الدور نصف النهائي ل"كان2021"، بالإضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 والتتويج

وأفاد مسؤول للتواصل داخل االجامعة نقله موقع "الصحيفة" الإخباري المغربي، أن الجهاز الكروي الوطني لم يناقش فرضية الانفصال عن مدرب الأسود، كما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفشل الناخب المغربي حاليلوزيتش في الحفاظ على سبق الهدف الوحيد، حتى أنه عجز في تدبير فترة الشوطين الإضافيين، والتي تلقت فيها شباك الحارس ياسين بونو هدفا في حدود الدقيقة 100.