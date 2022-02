كأس أمم افريقيا: عقوبة قاسية في انتظار لاعب مصري اعتدى على رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم

بات الحارس الرابع لمنتخب مصر محمود جاد،مهددا بعقوبة قاسية من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد اعتدائه على رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بعد نهاية مباراة المغرب ضد مصر 1-2.

وحسب يومية ليكيب الفرنسية، فإن "الحارس الرابع للفراعنة وجه صفعة إلى فوزي لقجع بالقرب من مستودع ملابس المنتخبين بعد نهاية المباراة، دون أن يدري بأن لقجع هو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي"

وأضافت اليومية ذاتها بأن عقوبة كبيرة في انتظار الحارس الرابع لمنتخب مصر، بعد واقعته ضد لقجع.