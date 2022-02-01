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كأس أمم افريقيا: عقوبة قاسية في انتظار لاعب مصري اعتدى على رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم

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المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش يقف مع فوزي لقجع (يسار) ، رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) ، بعد توقيعه كمدرب جديد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط يوم 15 أغسطس 2019.
FADEL SENNA / AFPالمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش يقف مع فوزي لقجع (يسار) ، رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) ، بعد توقيعه كمدرب جديد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط يوم 15 أغسطس 2019.

وجه جاد صفعة لفوزي دون أن يدري بأن لقجع هو رئيس الجامعةالمغربية لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي"

بات الحارس الرابع لمنتخب مصر محمود جاد،مهددا بعقوبة قاسية من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد اعتدائه على رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بعد نهاية مباراة المغرب ضد مصر 1-2.

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وحسب يومية ليكيب الفرنسية، فإن "الحارس الرابع للفراعنة وجه صفعة إلى فوزي لقجع بالقرب من مستودع ملابس المنتخبين بعد نهاية المباراة، دون أن يدري بأن لقجع هو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي"

وأضافت اليومية ذاتها بأن عقوبة كبيرة في انتظار الحارس الرابع لمنتخب مصر، بعد واقعته ضد لقجع.

https://twitter.com/i/web/status/1487846867291496451 ...

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وكانت مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره المصري ضمن ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2021 قد انتهت الأحد المنصرم، على أرضية ملعب أحمد أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بنتيجة 2-1 لتعطي بطاقة العبور إلى نصف النهائي لـ”الفراعنة”، وبالتالي مواجهة الكاميرون في الدور ما قبل النهائي.