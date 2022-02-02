الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف المتنازعة بأثيوبيا الى "هدنة أولمبية"

تبدأ الهدنة الأوليمبية سبعة أيام قبل افتتاح الألعاب وتنتهي بعد 7 أيام من اختتامها تكفل اشتراك جميع الرياضيين

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافة في نيويورك الثلاثاء تصريحًا وجهه لأثيوبيا حيث دعا أطراف النزاع فيها الى الالتزام بهدنة على شرف الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، واستغلال وقف الأعمال العدائية لتسهيل إمداد جميع الإثيوبيين بالمساعدات الانسانية.

وأشار الى أن الهدنة الأوليمبية هي تقليد متبع منذ آلاف السنين تعرف باسمها الأصلي إيكيتشيريا وهي تقليد يوناني يعود تاريخه الى القرن الثامن قبل الميلاد، يرسي دعائم هدنة تبدأ سبعة أيام قبل افتتاح الألعاب وتنتهي بعد سبعة أيام من اختتامها.

وقال غوتيريش: "بينما أستعد للمغادرة لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أوجه أقوى نداء ممكن لجميع الأطراف في اثيوبيا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية". وأضاف أن تعليق الأعمال العدائية يوفر فرصة ل"وصول المساعدات الإنسانية الفعالة والإغاثة لجميع السكان المتضررين في جميع أنحاء اثيوبيا".

وأعلنت السلطات في بكين عن استعدادها لاستقبال وفد تيغراي الرياضي قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 التي تجرى بين 4 و20 شباط/فبراير المقبل، بالرغم من مخاطر فيروس كورونا.

ولقي التأييد للهدنة قبولاً متنامياً منذ عام 1993 داخل الجمعية العامة، وقررت اللجنة الأولمبية الدولية عام 1998 رفع عَلم الأمم المتحدة في جميع مواقع مباريات الألعاب الأولمبية.

واكد غوتيريش أن هذه الهدنة "ستساعد في تمهيد الطريق لإجراء حوار وطني وشامل هناك حاجة ماسة اليه ويشمل جميع الاثيوبيين".

يشار الى أن نزاعاً داميًا يدور في شمال أثيوبيا منذ العام 2020 تأجج على خلفية إرسال رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للقضاء على ثورة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في تيغراي.

وترى الأمم المتحدة من جانبها أن تيغراي التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، تخضع منذ ستة أشهرلحصار فعلي.