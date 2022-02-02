كأس أمم افريقيا: منتخب السنغال يتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على بوركينا فاسو 3-1

بات منتخب السنغال بذلك على موعد مع موقعة نارية مع المتأهل من مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي

حجز منتخب السنغال أول مقعد في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بعد فوزه على بوركينا فاسو 3-1 في الدور قبل النهائي.وبات منتخب السنغال بذلك على موعد مع موقعة نارية مع المتأهل من مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.

وسجل منتخب السنغال تأهله لنهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد تفوقه على نظيره البوركيني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

تقدم منتخب السنغال عن طريق عبده ديالو في الدقيقة 70، قبل أن يضيف إدريسا جانا جاي الهدف الثاني في الدقيقة 76 وفي الدقيقة 81 سجل بلاتي توريه هدف بوركينا فاسو الوحيد، لكن ساديو ماني نجح في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقة 87.