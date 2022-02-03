أولمبياد بكين 2022 ينطلق رسمياً الجمعة في استاد "عش الطائر"

بالرغم من المخاوف بين حقوق إنسان و"كوفيد-19" وقلق من التجسس على الرياضيين ستنطلق أولمبياد بكين 2022

بالرغم من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ووباء "كوفيد-19"، علاوة على المخاوف من تجسس الحكومة الصينية على الرياضيين، ستنطلق أولمبياد بكين 2022 الشتوية الجمعة بحفل في استاد "عش الطائر".

وإلى ذلك، كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الخميس عن لقاء مرتقب يجمعه مع لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لتقييم "سلامتها الجسدية وحالتها العقلية". وأكد باخ أن اللجنة الأولمبية الدولية ستدعم التحقيق في الاتهامات بإجبار نجمة التنس على ممارسة الجنس مع مسؤول سابق رفيع المستوى خلال علاقة متقطعة، إذا طلبت ذلك.

وكانت بينغ، ابنة الـ 36 عاماً، بطلة رولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانكليزية في منافسات الزوجي، قد زعمت على حسابها على منصة "ويبو" الصينية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على ممارسة الجنس خلال علاقة متقطعة.

وسعت الرقابة في بكين الى إزالة تلك المزاعم عن الإنترنت، ولم تظهر بينغ علنًا لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل ان تظهر لاحقاً في مناسبات قليلة، ما أثار موجة غضب عارمة تحت شعار "أين بينغ شواي"؟

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خرجت شواي عن صمتها للمرة الأولى لتنفي ما نُسِبَ اليها من اتهام لنائب رئيس الوزراء السابق، لكن ذلك لم يبدد مخاوف رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي أيه" التي جددت "قلقها" بشأن مصيرها.