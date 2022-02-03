كأس أمم افريقيا: مصر تفوز على الكاميرون وتتأهل لنهائي البطولة

اضطرت مصر لخوض 4 أشواط للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف

فاز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) ويضرب موعدا مع السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 واضطر منتخب مصر لخوض 4 أشواط للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأثار الحكم الجامبي بكاري جاساما جدلا واسعا بعدما قام بطرد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، في آخر دقائق الشوط الثاني نتيجة اعتراضاته على بعض القرارات.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة، حيث نجح الفريقان في التماسك دفاعيا حتى النهاية، قبل الاحتكام لركلات الترجيح.