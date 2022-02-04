أتلتيك بلباو يطيح ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك اسبانيا

وسجّل أليكس بيرينجير هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

تأهل نادي أتلتيك بلباو إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه القاتل على ضيفه ريال مدريد 1-صفر، مساء امس الخميس، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان أتلتيك بلباو الأخطر طوال المباراة، لكنه لم يستطع الوصول إلى مرمى ثيبو كورتوا إلا في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الثاني عبر البديل أليكس بيرينغر.

وكان بلباو قد أقصى برشلونة من الدور السابق 3-2 عقب التمديد، وانضم إلى فالنسيا ورايو فايكانو وريال بيتس في نصف النهائي

وحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حافلة الفريق الملكي، وبعد وصولها إلى ملعب سان ماميس، تعرضت لهجوم من جماهير أتلتيك بلباو واستقبالاً غير مقبول بتوجيه الإهانات للاعبي الفريق الملكي، مصحوبة بإلقاء العديد من الأجسام الصلبة، خاصة العلب البلاستيكية، التي تسببت بأضرار لنوافذ الحافلة المدريدية.