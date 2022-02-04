انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

تقام الأولمبياد الشتوي 2022 في العاصمة الصينية بكين، بجانب مدينتين مجاورتين لها، هما تشونجلي ويانقينج

تنطلق في العاصمة الصينية الجمعة حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية.

وفي وقت لاحق، سيعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الانطلاق الرسمي للألعاب، بحضور رؤساء دول عدة بينهم الروسي فلاديمير بوتين، وسط مقاطعة دبلوماسية خصوصاً من الولايات المتحدة وبريطانيا.

الأولمبياد الشتوي هو حدث رياضي عالمي يقام كل 4 سنوات تقام فيه منافسات الرياضات التي تُمارس على الجليد والثلج، والتي لا يتم لعبها في الحدث الأكثر شهرة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أو الأولمبياد الصيفي. وتقام الأولمبياد الشتوي 2022 في العاصمة الصينية بكين، بجانب مدينتين مجاورتين لها، هما تشونجلي ويانقينج.

وتشارك في تلك النسخة 91 دولة من مختلف قارات العالم، وتشهد الأولمبياد الشتوي المنافسة في 15 لعبة هي التزلج على المنحدرات الثلجية، والبياثلون، والتزلج الجماعي، وتزلج اختراق الضاحية، والكيرلنج، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الحر، كذلك تضم قائمة الألعاب كل من هوكي الجليد، والزحافات الثلجية، والتزلج النوردي المزدوج، والتزلج على مسار قصير، وسباق الزلاجات الصدرية، والقفز التزلجي، والتزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

وستكون هذه هي أول نسخة من الأولمبياد الشتوي تقام في العاصمة الصينية، وثالث أولمبياد على التوالي في شرق آسيا، بعد نسخة 2018 من الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، والأولمبياد الصيفي الأخير "طوكيو 2020" في اليابان.

وكان لتفشي جائحة كورونا ومتغير "أوميكرون" تأثيرات سلبية على أولمبياد بكين الشتوي 2022، بداية بتغيير نظام التصفيات في عدة رياضات بسبب قيود السفر، فضلا عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من تفشي الوباء بين الرياضيين المنتظر مشاركتهم في الألعاب.