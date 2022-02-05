كأس إنكلترا: تشلسي ووست هام يعبران الى ثمن النهائي

عجز تشلسي عن الوصول الى مرمى ضيفه حتى نهاية الوقت الأصلي، ثم جاء الفرج في الوقت بدل الضائع

تأهل نادي تشلسي وجاره اللندني وست هام الى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم بعدما تخطيا بليموث أرغايل من المستوى الثالث وكيدرمينستر هارييرز من المستوى السادس توالياً بنتيجة واحدة 2-1 السبت، فيما عوض مانشستر سيتي تخلفه أمام فولهام من المستوى الثاني وخرج منتصراً 4-1.

ورغم مشاركته بكافة نجومه، عجز تشلسي عن الوصول الى مرمى ضيفه حتى نهاية الوقت الأصلي، ثم جاء الفرج في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول عبر الإسباني الآخر البديل ماركوس ألونسو الذي سجل له هدف التأهل بعد تمريرة من الألماني كاي هافيرتس (1+105)، قبل أن يتألق أيضاً الإسباني الآخر كيبا بتجنيب فريقه الاضطرار الى خوض ركلات الحظ الترجيحية.

وسيكون من المستبعد أن يتعافى توخل من "كوفيد-19" في الوقت المناسب للانضمام الى الفريق قبل مباراته الأولى في مونديال الأندية الأربعاء في نصف النهائي، حين يتواجه بطل أوروبا مع الفائز من الهلال السعودي بطل آسيا والجزيرة الإماراتي بطل البلد المضيف.