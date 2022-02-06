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برشلونة إلى المركز الرابع بعد سحق أتليتكو مدريد برباعية

i24news

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احتفال لاعبو برشلونة فرينكي دي يونج وخوردي ألبا وفيران توريس بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الأحد ، 6 فبراير ، 2022
AP Photo/Joan Monfortاحتفال لاعبو برشلونة فرينكي دي يونج وخوردي ألبا وفيران توريس بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الأحد ، 6 فبراير ، 2022

وصل برشلونة للنقطة 38 في المركز الرابع بينما تراجع أتلتيكو مدريد للمركز الخامس برصيد 36 نقطة

حقق نادي برشلونة انتصارًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد برباعية لهدفين في الجولة 23 من الدوري الإسباني على كامب نو.

برشلونة بدأ اللقاء بصورة سيئة واستقبل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق كاراسكو، ونجح جوردي ألبا في التعديل سريعًا ثم تمكن جافي من تسجيل الثاني برأسية. وقبل نهاية الشوط الأول أضاف أراخو الثالث وافتتح داني ألفيش الشوط الثاني بهدف رابع.

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ورغم تفوق البلوجرانا أغلب أوقات المباراة، لكن هدف لويس سواريز أشعل اللقاء خاصة بعد طرد داني ألفيش في الدقيقة 70. واستمرت محاولات الضيوف للتعديل لكن باءت بالفشل ليفوز البلوجرانا.

وانتزع برشلونة من أتلتيكو المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتراجع للخامس. 

وأكد برشلونة صحوته في الفترة الأخيرة في "لا ليغا" حيث نجح بادارة مدربه الجديد ولاعبه السابق تشافي هرنانديس في حصد 14 نقطة من أصل 18 ممكنة، ليتوج نفسه الأفضل في المراحل الست الأخيرة مع 4 انتصارات مقابل تعادلين. 