السنغال تفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزها على مصر بركلات الترجيح

فاز المنتخب السنغالي بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد ان تغلب على مصر في ركلات الترجيح 2: 4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 0: 0 في نهاية الوقت الأصلي والإضافي.

استضاف ملعب "أوليمبي ستاديوم" في ياوندي، المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا بكرة القدم 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وتجمع منتخبي مصر والسنغال اليوم (الأحد).

هذا التتويج هو الأول للمنتخب السنغالي بقيادة نجمه اللامع سادو ماني رغم بلوغه النهائي ثلاث مرات ووصوله الى النهائيات 16 مرة، بينما بحث منتخب مصر عن لقبه الثامن في المسابقة التي اعتاد على خطف لقبها وهي الأولى تحت قيادة نجمه محمد صلاح المتلهف لحمل كأسها.

حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من عمر لقاء مصر والسنغال، وواصل منتخب السنغال هجماته على دفاع المنتخب المصري، الذي بدا متماسكًا في وجه الهجمات العنترية التي شنها ساديو ماني ورفاقه. فيما واصل محمد أبو جبل حارس منتخب مصر تألقه بعدما زاد عن مرماه في أكثر من هجمة خطيرة، وبعد انتهاء الوقت الإضافي لجأ المنتخبان الى الركلات الترجيحية وانتهى اللقاء بتتويج السنغال بطلًا لأمم افريقيا.