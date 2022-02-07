English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • كأس أمم افريقيا: الرئيس السنغالي يعلن الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة

كأس أمم افريقيا: الرئيس السنغالي يعلن الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة

i24NEWS

دقيقة 1
احتفل لاعبو السنغال بالكأس بعد فوزهم بكأس الأمم الأفريقية 2021 في المباراة النهائية لكرة القدم بين السنغال ومصر في استاد أولمبي في ياوندي يوم 6 فبراير 2022.
CHARLY TRIBALLEAU / AFPاحتفل لاعبو السنغال بالكأس بعد فوزهم بكأس الأمم الأفريقية 2021 في المباراة النهائية لكرة القدم بين السنغال ومصر في استاد أولمبي في ياوندي يوم 6 فبراير 2022.

بعثة المنتخب السنغالي سيتم استقبالها من قبل الرئيس سال، في قصر الرئاسة بالعاصمة داكار يوم الثلاثاء المقبل.

ذكرت قناة "أر تي إس" السنغالية المحلية، صباح اليوم الإثنين، أن الرئيس السنغالي ماكي سال أعلن في في بيان، منح يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، "بعد الفوز المذهل لمنتخبنا الوطني" بكأس أمم افريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

Video poster

يذكر أن بعثة المنتخب السنغالي سيتم استقبالها من قبل الرئيس سال، في قصر الرئاسة بالعاصمة داكار يوم الثلاثاء المقبل.

 وأصبح المنتخب السنغالي البطل رقم 15 لكأس أمم أفريقيا، وأنهى عقدة المباريات النهائية بعد خسارة نسختي 2002 و2019 ضد الكاميرون والجزائر على الترتيب.

وحقق المنتخب السنغالي لقبه الأول في كأس أمم أفريقيا 2021، بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على نظيره المصري، بعد تعادل سلبي أمس الأحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأولمبي بمدينة ياوندي الكاميرونية.