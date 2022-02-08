حكيم زياش يعلن اعتزال اللعب دوليا: "لن أعود للمنتخب المغربي"

زياش:"ليس صحيحا ما يقال بأنني أرى نفسي فوق المجموعة. أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام والكل يدرك ذلك جيدا"

قال اللاعب الدولي المغربي ونجم المنتخب الوطني المغربي ونادي تشيلسي حكيم زياش، اليوم الثلاثاء، "لن أعود للمنتخب المغربي، وهذا هو قراري النهائي" واضاف "أشعر بالحزن حيال هذا القرار ولكن الأمور لا تسير نحو الأفضل، الأن تركيزي منصب حول مشواري مع تشيلسي، أريد أن أحقق مع البلوز أفضل النتائج ونحصد البطولات"

جاءت تصريحات حكيم زياش خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي، وأكد على أنه "ليس صحيحا ما يقال بأنني أرى نفسي فوق المجموعة. أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام، أي شخص يعرفني وعمل معي، يدرك ذلك جيدا".

وكان مدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش، وجه انتقادات إلى صانع ألعاب تشيلسي، استبعده من قائمة "أسود الأطلس" لعدم انضباطه، على وحد وصف المدرب. ويدعي المدرب البوسني أن زياش أظهر في معسكرات المنتخب المغربي، سلوكا لا يليق بالمنتخب الوطني، إذ أنه جاء متأخرا، ورفض خوض التدريبات.

وكان وحيد خاليلوزيتش، قد قال في وقت سابق من اليوم إنه متشبت بموقفه ولن يغيره تجاه اللاعب حكيم زياش. مايعني قطع الطريق على اللاعب وعدم مشاركته في مبارتي السد المؤهلة إلى كأس العالم شهر مارس/آذار الوشيك ما دام البوسني مدربا لأسود الأطلس.