اولمبياد بكين/لأول مرة متزلجة ايرانية تشارك الى جانب متزلجة اسرائيلية في سباق التزلج المتعرج

بالسنوات الاخيرة اعتاد اللاعبون الايرانيون الانسحاب من المسابقات التي تضعهم القرعة بمواجهة لاعب اسرائيلي

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه لاول مرة تشارك متزلجة اسرائيلية الى جانب متسابقة ايرانية في سباق التزلج المتعرج حيث شاركت اللاعبة الاسرائيلية نوعا سولوش في المسابقة في الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين الى جانب الايرانية عطفة أحمدي. حيث اعتدنا في السنوات الاخيرة ان يتجنب اللاعبون الايرانيون مواجهة اللاعبين الاسرائيليين في المسابقات الدولية والانسحاب قبل القرعة في حال سيواجهون لاعبين اسرائيليين.

المتزلجة الاسرائيلية سولوش ذات الـ19 من مواليد هنغاريا، شاركت في الجولة الاولى من السباق وانتهت مع 58.21 ثانية وبلغت المكان 45 من بين 88 متسابقة، حيث ان 30 منهن لم يتمكن من انهاء مسار التزلج بينهم الامريكية شيفارا شيفرين والتي كانت مرشحة للفوز بالذهبية

وشاركت بالمسار ايضا منافستها الايرانية أحمدى ذات الـ21 عاما ، وهي ثالث متزلجة ايرانية على الاطلاق، وانهت الجولة الاولى بدقيقة واحدة 11.88 ثانية وبلغت المكان الـ57.

المتزلجة الاسرائيلية سولوشي مثلت اسرائيل في الالعاب الاولمبية الشتوية للشبيبة في لوزان 2020 وحصلت خلالها على الميدالية الفضية بمسار (AC) وعلى البرونزية بمسار سوبر G.