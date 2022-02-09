وست هام يفرض غرامة مالية "موجعة" على زوما لتعذيبه قطة

فيما أعرب زوما عن أسفه، قرر النادي معاقبته بحسم راتبه لأسبوعين كغرامة موجعة ورادعة تصل الى 300 ألف يورو

أعلن نادي وست هام الانكليزي لكرة القدم الأربعاء عن قراره فرض "أكبر غرامة ممكنة" عقابًا لمدافعه الدولي الفرنسي كورت زوما، غداة نشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في انكلترا. وأكد وست هام أن كورت "يشعر بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماماً شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه".

واستند النادي في تحديد الغرامة على قانون الأندية الذي ينص بأنّ الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على اللاعب تكون عادة حسم راتبه لمدة أسبوعين، وبحالة زوما، ستصل إلى حوالي 300 ألف يورو. وأكد النادي في بيان أن "اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية لحماية حقوق الحيوان".

وأشارت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، إلى أنه تم أخذ القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي منه، وذلك قبل نشر وست هام بيانه بفترة وجيزة.

كما طالبت عريضة كتبت باللغتين الفرنسية والانكليزية بملاحقات قانونية ضد لاعب وست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج.أورغ وحصلت على 170 ألف توقيع.