كأس العالم للأندية البطلة: اصدقاء حكيم زياش "تشيلسي" يتخطون الهلال السعودي ويتأهلون للنهائي

ضرب اصدقاء حكيم زياش موعدا مع بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب محمد بن زايد

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء، بعد فوزه على الهلال السعودي بهدف دون رد سجله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 32،وضرب اصدقاء حكيم زياش موعدا مع بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية، التي ستقام السبت الوشيك على ملعب محمد زايد بنادي الجزيرة.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتأهل فيها تشيلسي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، بعد نسخة 2012 التي خسر فيها أمام كورينثيانز البرازيلي 0-1.

واكتفى الهلال السعودي بالمنافسة على المركز الثالث مجددا في مشاركته الثانية بالبطولة، حيث ضرب موعدا مع الأهلي المصري الذي خسر من بالميراس 0-2 (الثلاثاء).يذكر أن الهلال حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2019 بعد خسارته امام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.

وتعتبر كأس العالم للأندية هي البطولة الوحيدة التي لم يحصل عليها فريق تشيلسي على مدار تاريخه، حيث حصل على المركز الثاني في مشاركته الوحيدة عام 2012.