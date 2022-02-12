تشيلسي يفوز بأول لقب عالمي

لعب تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ضد نظيره بالميراس البرازيلي، بطل «كوبا ليبرتادوريس» مساء اليوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة بالإمارات.

وفاز فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية بعد تغلبه في المباراة النهائية على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف، ويعد هذا أول لقب عالمي للفريق الإنجليزي الذي سبق له المشاركة في نسخة عام 2012 التي شهدت خسارته أمام كورينثيانز البرازيلي.

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل رافييل فيغا للفريق البرازيلي بعد 9 دقائق من ركلة جزاء.

وبعد أن لجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، حسم الألماني كاي هافيتس اللقب بتسجيله ضربة جزاء في الشوط الرابع للمباراة.

وكان الأهلي المصري، ممثل أفريقيا، قد حصد الميدالية البرونزية للبطولة بعد تغلبه بأربعة اهداف دون رد على الهلال السعودي بطل آسيا في مباراة شهدت طرد اثنين من لاعبي الفريق السعودي.