السنغال: إطلاق اسم النجم ساديو ماني على ملعب رئيسي لكرة القدم

تكريما لجهوده التي ساعدت منتخب بلاده الوطني في الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

أعلن عمدة مدينة سيدهيو في السنغال، أدبولاي ديوب،أن "ملعب الكرة في المنطقة سوف يحمل اسم ابنها البار" ساديو ماني "تعبيرا عن تقدير جميع بنات وأبناء المنطقة لهذا الرجل الذي جعل من بامبالي وعاصمتها المحلية سيدهيو، اسما معروفا على مستوى العالم".

وأحرز مهاجم ليفربول هدف فوز منتخب السنغال على منتخب مصر في نهائي البطولة الذي انتهى بفوز فريق ماني على الفراعنة بالضربات الترجيحية 4-2 وسجل ساديو ماني ثلاثة أهداف وصنع اثنين خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أجريت في الكاميرون، ما ساعده في الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكانت مدينة بامبالي هي المكان الذي شاهد فيه ماني عودة ليفربول إلى القمة بالفوز على أيه سي ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005. وكان ماني في ذلك الوقت يبلغ من العمر 13 سنة، لكنه أكد أن هذا اليوم من أيامه التي لا تُنسى.

وقطع ماني رحلة طويلة في عالم كرة القدم حتى أصبح أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، إذ بدأ في ميتز الفرنسي وانتهى به المطاف في ليفربول مرورا بمحطات عدة تضمنت أندية آر بي سالزبرغ في النمسا وساوثامبتون.

وبعد فوزه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كان ماني حريصا على أن يمنح بلاده كأس الأمم الأفريقية المرموق.

وبعد نجاحه مع باقي لاعبي منتخب بلاده في الكاميرون، قال ماني إن "فوز السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى هو أهم حدث في مسيرته في عالم كرة القدم حتى الآن"