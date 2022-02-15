بعثة المنتخب الإسرائيلي تفوز بـ 18 ميدالية منها خمس ذهبيات في بطولة الكيك بوكسينغ في كرواتيا

فاز أمير اسعد وتد من قرية جت بطولة اوروبا مرتين بالكيك بوكسينغ المقامة في كرواتيا بوزن 69 و74 كيلو غراما.

فازت بعثة المنتخب الاسرائيلي 18 ميدالية منها خمسة ميداليات ذهبية بمشارك 946 لاعب من 27 دولة من جميع انحاء أوروبا، كما حقق البطل العالمي أمير اسعد وتد من قرية جت بطولة اوروبا مرتين بالكيك بوكسينغ بوزن 69 و74 كيلو غراما والتي اقيمت في مدينة كارلوفاك بكرواتيا من 11 إلى 13 فبراير/شباط الجاري.

وشارك فريق المدرب العالمي محمد أسعد نادي ASAD-TEAM في بطولة كأس اوروبا للكيك بوكسينغ ضمن منتخب إسرائيل الذي ينتمي اليه النادي، بحسب ما أوره مراسل هئية البث الرسمية الإسرئايلية"كان" أحمد عويسات.

حيث توج البطل العالمي ادم بدران بلقب بطل كأس أوروبا، وحقق ميدالية ذهبية في فئة وزن -32كغم وميدالية فضية لوزن -37كغم بنوع Light Contact. وميدالية فضية في وزن -32كغم وميدالية برونزية في وزن -37كغم بنوع Kick Light. وميداليتين برونزيتين في وزن -32كغم ووزن -37كغم بنوع Point Fighting لجيل 12-10.

كما حقق البطل العالمي كرم أسعد لقب بطل كأس أوروبا بفوزه بميدالية ذهبية في فئة الوزن المفتوح، وميدالية برونزية في وزن – 69 كغم وميدالية برونزية في وزن -69كغم بنوع Kick Light لجيل 16-18، وفاز طارق أسعد توج بلقب بطل كأس أوروبا لهذه السنة وحقق ميدالية ذهبية في الوزن المفتوح بنوع Kick Light للبالغين من جيل 19 فما فوق.

البطل احمد اغبارية توج بالميدالية البرونزية في وزن -67 كغم بنوع Low Kick للبالغين من جيل فما فوق، البطل محمد علوش توج بالميدالية البرونزية في وزن -71 كغم بنوع Low Kick للبالغين من جيل 19 فما فوق، البطل خالد اغبارية توج بالميدالية البرونزية في وزن -63.5 كغم بنوع Low Kick للبالغين من جيل 19 فما فوق، البطل كريم دقه توج بالميدالية الفضية في وزن -69 كغم وبالميدالية البرونزية للمبتدئين في وزن -69 كغم بنوع Kick Light لجيل 13-15.

قدم الابطال شكرهم للمدرب العالمي القدير محمد اسعد على توجيهاته وتدريباته المكثفه التي اوصل بها الأبطال ليحرزوا ويحققوا الميداليات الذهبية في البطولة الأوروبية وليس فقط مجرد المشاركة. وشكر خاص مقدم لرئيس اتحاد الكيك بوكس هاني سكاس ومدرب المنتخب الدولي بيتر سكاس، ولإتحاد "اييلت" الذي يدعم أبطالنا للمشاركة في البطولات الاوروبية والعالمية.