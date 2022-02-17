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برشلونة يتعادل مع نابولي ويؤجل حسم التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

i24news

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يتنافس دريس ميرتنز لاعب نابولي، وجافي لاعب برشلونة على الكرة خلال مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين برشلونة ونابولي في برشلونة، إسبانيا، الخميس 17 فبراير 2022.
AP Photo/Joan Monfortيتنافس دريس ميرتنز لاعب نابولي، وجافي لاعب برشلونة على الكرة خلال مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين برشلونة ونابولي في برشلونة، إسبانيا، الخميس 17 فبراير 2022.

من المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على نابولي، الخميس المقبل، على ملعب دييجو مارادونا

تعادل برشلونة الأسباني بنتيجة 1-1 أمام ضيفه نابولي، على ملعب كامب نو، اليوم الخميس، في ذهاب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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تقدم بيوتر زيلينسكي لصالح نابولي في الدقيقة 29، وتعادل فيران توريس لبرشلونة من ركلة جزاء بالدقيقة 59. ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على نابولي، الخميس المقبل، على ملعب دييجو مارادونا.

وارتأى مدرب برشلونة تشافي هرنانديس اشراك مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ أساسياً للمرة الاولى منذ انتقاله إليه قادماً من أرسنال الانكليزي الشهر الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية في مركز قلب الهجوم، ليشكل ثلاثياً نارياً مع قادمين اخرين في الفترة الاخيرة أيضاً وهما فيران توريس وأداما تراوري.

بدوره، لعب مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بتشكيلة هجومية قوامها لورنتسو إينسينيي والنيجيري فيكتور أوسيمهن والبولندي بيوتر زيلينسكي.