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اللاعب النرويجي هالاند يقترب من التوقيع لريال مدريد

i24news

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هولاند يحتفل بتسجيل هدف على باريس سان جيرمان
AP Photo/Martin Meissnerهولاند يحتفل بتسجيل هدف على باريس سان جيرمان

مسؤولي ريال مدريد عقدوا اجتماعا حاسما في موناكو مع والد هالاند

بات نادي ريال مدريد الإسباني، الأقرب للفوز بصفقة التعاقد مع اللاعب النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها أن مسؤولي ريال مدريد عقدوا اجتماعا حاسما في موناكو مع والد هالاند.

وكشفت الصحيفة أيضا أن هذا الاجتماع كان على هامش سفر وفد النادي الملكي إلى فرنسا، لبدء جولة جديدة من التفاوض على ضم لاعب وسط موناكو الشاب،أوريلين تشواميني في أواخر يناير الماضي.

وتتوقف الصفقة على رغبة إرلينج هالاند، فإذا قرر الرحيل عن دورتموند صيف العام الجاري، سيضطر ريال مدريد للتحرك رسميا لضمه، والتفاوض مع دورتموند بشأن تخفيض الشرط الجزائي (75 مليون يورو).