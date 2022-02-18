مسؤولي ريال مدريد عقدوا اجتماعا حاسما في موناكو مع والد هالاند

بات نادي ريال مدريد الإسباني، الأقرب للفوز بصفقة التعاقد مع اللاعب النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها أن مسؤولي ريال مدريد عقدوا اجتماعا حاسما في موناكو مع والد هالاند.

وكشفت الصحيفة أيضا أن هذا الاجتماع كان على هامش سفر وفد النادي الملكي إلى فرنسا، لبدء جولة جديدة من التفاوض على ضم لاعب وسط موناكو الشاب،أوريلين تشواميني في أواخر يناير الماضي.

وتتوقف الصفقة على رغبة إرلينج هالاند، فإذا قرر الرحيل عن دورتموند صيف العام الجاري، سيضطر ريال مدريد للتحرك رسميا لضمه، والتفاوض مع دورتموند بشأن تخفيض الشرط الجزائي (75 مليون يورو).