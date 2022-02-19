ليفربول يهزم نويرتش سيتي وصلاح يسجّل رقمًا تاريخيًا جديدًا

الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017

انتصر ليفربول في معركة اللقب على ضيفه نوريتش سيتي بنتيحة 3-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي التي شهدت أيضاً فوز كل من تشلسي وجاره اللندني أرسنال.

وبفضل هدفين رائعين للسنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح وثالث أول بألوان "الحمر" للكولومبي لويس دياس، حقق ليفربول فوزه الثامن توالياً في جميع المسابقات، قد يكون أبرزها في منتصف الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ورفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده الى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر الذي يلتقي لاحقاً مع ضيفه توتنهام.

وعزز صلاح بذلك صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً بفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب يصل الى الهدف الـ150 بألوان ليفربول في جميع المسابقات (233 مباراة) خلف رودجر هانت (226 مباراة)، وعاشر لاعب يصل الى 150 هدف في تاريخ النادي بحسب "أوبتا" للاحصاءات.