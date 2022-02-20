رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يعلن اختتام أولمبياد بكين الشتوي

اختام منافسات الألعاب الأولمبية الشتويّة "بكين 2022"

أختتمت اليوم الأحد فعاليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري. وهذا بعد ان أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نهاية فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في حفل الإختتام.

وقال باخ "الآن، يجب أن أعلن نهاية هذه التجربة الأولمبية التي لا تُنسى، وأعلن اختتام الألعاب الشتوية للأولمبياد الرابع والعشرين في بكين 2022".

وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026، فيما يوقد المرجل الأولمبي قبل ذلك بعامين في افتتاح الألعاب الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024.

وأقيمت الدورة الحالية في ظروف الصحية غير عادية من دون جماهير، باستثناء عدد من المدعوين، جراء فيروس كورونا. وجمعت الألعاب 2911 رياضياً يمثلون 91 لجنة أولمبية للتنافس على 109 ألقاب.