فتح تحقيق بعد تعرض اللاعب الجزائري يوسف بلايلي لإساءات عنصرية في فرنسا، وتضامن عربي كبير معه

تعرض النجم الجزائري يوسف بلايلي ليصافرات استهجان وهتافات عنصرية من مشجعي نادي ستاد ريمس، أمس الأحد،

فتح نادي بريست الفرنسي تحقيقا، بعد تعرض النجم الجزائري يوسف بلاي ليصافرات استهجان وهتافات عنصرية من مشجعي نادي ستاد ريمس، أمس الأحد، أثناء مشاركته مع فريقه ستاد بريست 29، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، قابلها الجمهور العربي بالتضامن الواسع مع اللاعب.

وبعد نهاية المباراة بتعادل 1-1، أوضح المدير الفني للنادي الفرنسي، ميشال دير زكريان، أنه لم يسمع بمثل هذه الإساءات وأن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان مدعوما من بعض الجماهير المتواجدين في الملعب.

وقال المدير الرياضي لنادي بريست الفرنسي، جريجوري لورنزي،“لا يمكننا تأكيد تلك الحادثة، علينا أن ننتظر لفهم حقيقة ما حدث، سنفتح تحقيقا بالتعاون مع إدارة ريمس ونأمل في الوصول للحقيقة في أسرع وقت”.

وفي السياق كتب مدير مكتب قنوات "بي إن سبورتس" في فرنسا محمد الوضاحي "تصرفات بعض أنصار ريمس العنصرية ضد يوسف بلايلي يجب إدانتها بأقوى العبارات، وعلى الرابطة الفرنسية لكرة القدم التحرك واتخاذ إجراءات صارمة"، مضيفا "هذا ما يدعى بالأذى المجاني. متضامن مع يوسف".

وبحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية عن موقع "ساو فوت" الفرنسي، فإن هناك مطالبات قدمت إلى لجنة العقوبات والإنضباط التابعة للدوري الفرنسي (الليغ 1) "للضرب بيد من حديد ومعاقبة المتهمين بهذا الفعل".