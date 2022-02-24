الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا

يأتي ذلك بعد ساعات من الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعتزم سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا، وأنه سيعلن ذلك في وقت لاحق من اليوم ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لنسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو /أيار المقبل، يأتي ذلك بعد ساعات من الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادرها، إن الاتحاد الأوروبي قرر نقل المباراة بالفعل، في ما أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن هو الأقرب لاستضافة نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وكان مقررا أن يقام نهائي أهم بطولة أندية في العالم في ملعب جازبروم بمدينة سان بطرسبورج بروسيا، خلال شهر مايو/آيار المقبل.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا دعا ألكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا" إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري، ويتوقع أن يتم خلاله الموافقة على قرار نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرج.

جدير بالذكر أن هذه ستكون النسخة الثالثة على التوالي التي يضطر فيها "اليويفا" لتغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقامته في النسختين الماضيتين بالبرتغال بدلا من تركيا بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ووصلت النسخة الحالية من البطولة لمرحلة ثمن النهائي التي تستكمل في شهر مارس/آذار القادم، فيما يقام الدورين ربع ونصف النهائي في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين.