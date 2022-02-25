برشلونة يتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على نابولي

برشلونة يحسم قمته مع نابولي ويبلغ ثمن النهائي وخروج دورتموند

حجز برشلونة الاسباني بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بعدما حسم قمته مع مضيفه نابولي في صالحه وبنتيجة كبيرة 4-2 الخميس في إياب ملحق أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والثاني في دور المجموعات ليوروبا ليغ

على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، عوض برشلونة الفرص الكبيرة التي أهدرها مهاجموه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 وخصوصا في شوطها الثاني وهز شباك النادي الجنوبي أربع مرات بينها ثلاث في الشوط الأول.

وأبقى النادي الكاتالوني على أماله في المسابقة الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا.

وانضم نابولي وبرشلونة الى المحتجين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا برفعهما لافتة قبل انطلاق المباراة كتب عليها "أوقفوا الحرب".