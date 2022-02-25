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برشلونة يتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على نابولي

i24news

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احتفال لاعبو برشلونة فرينكي دي يونج وخوردي ألبا وفيران توريس بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الأحد ، 6 فبراير ، 2022
AP Photo/Joan Monfortاحتفال لاعبو برشلونة فرينكي دي يونج وخوردي ألبا وفيران توريس بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الأحد ، 6 فبراير ، 2022

برشلونة يحسم قمته مع نابولي ويبلغ ثمن النهائي وخروج دورتموند

حجز برشلونة الاسباني بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بعدما حسم قمته مع مضيفه نابولي في صالحه وبنتيجة كبيرة 4-2 الخميس في إياب ملحق أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والثاني في دور المجموعات ليوروبا ليغ

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على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، عوض برشلونة الفرص الكبيرة التي أهدرها مهاجموه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 وخصوصا في شوطها الثاني وهز شباك النادي الجنوبي أربع مرات بينها ثلاث في الشوط الأول.

وأبقى النادي الكاتالوني على أماله في المسابقة الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا.

وانضم نابولي وبرشلونة الى المحتجين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا برفعهما لافتة قبل انطلاق المباراة كتب عليها "أوقفوا الحرب".