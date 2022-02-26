الملياردير الروسي رومان ابراهيموفيتش يعلن رسمياً تركه رئاسة نادي تشيلسي

أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، تنحيه عن مهمته مع الفريق بعد فترة دامت لما يقارب 20 عامًا.

ووفقًا لبيان رسمي نشره نادي تشيلسي منسوبًا لأبراموفيتش، فإن المالك الروسي للنادي قرر التنحي عن منصبه في إطار إلتزامه بقيم ومصلحة البلوز. وجاء البيان بعد أيام قليلة من الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي وجدت ردود أفعال غاضبة من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إنجترا.

وبحسب البيان: "خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، وتتمثل مهمتي في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل.

بينما أيضًا كنت ألعب دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا، ولطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة صميم مصلحة النادي، وما زلت ملتزمًا بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مهمة الإشراف ورعاية نادي تشيلسي، و أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".