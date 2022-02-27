بعد السويد وبولندا: تشيكيا تعلن رفضها مواجهة روسيا في ملحق مونديال 2022

احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا: "المنتخب التشيكي لن يلعب مباراة محتملة ضد روسيا في تصفيات كأس العالم"

على ضوء الصراع الدائر في اوكرانيا، أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم الأحد رفضه مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، لينضم بذلك الى نظيريه السويدي والبولندي اللذين أشهرا السبت قرارًا مماثلاً.

وقال الاتحاد التشيكي في بيان إن "المنتخب التشيكي لن يلعب، مهما كان، مباراة محتملة ضد روسيا في تصفيات كأس العالم"، في إشارة الى الملحق الأوروبي الذي وضع منتخب بلاده في المسار الثاني حيث يلتقي نظيره السويدي في 24 آذار/مارس، على أن يتواجه الفائز منهما مع روسيا أو بولندا في النهائي من أجل بطاقة التأهل الى نهائيات قطر 2022.

وكانت بولندا والسويد أعلنتا السبت رفضهما مواجهة روسيا، ما يجعل مصير هذا المسار من الملحق القاري مجهولاً.

وكان مقرراً أن تستضيف روسيا بولندا في 24 آذار/مارس والسويد تشيكيا في اليوم عينه، على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 من الشهر القادم.

وبهذا القرار تكون الاتحادات الثلاثة قد استبقت أي قرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن هذا الملحق ليتقاطع الشأن الرياضي بالمشهد السياسي الراهن.

وبعد قرار الاتحادين البولندي والسويدي، قال رئيس الاتحاد التشيكي بيتر فوشيك السبت إنه سينتظر خطوة الفيفا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة منتخبه لروسيا، موضحاً "في ظل هذه الظروف، يكاد يكون من المستحيل تخيل أننا سنلعب المباراة، ومن المرجح أن نتبع خطوتي بولندا والسويد، لكن لا يمكننا تجاوز الخطوات الإجرائية".

وأصدرت الاتحادات الثلاثة بياناً موحداً الخميس، مطالبةً فيفا بنقل مباريات الملحق من روسيا التي استضافت قبل أربعة أعوام كأس العالم.

ويبدو أن التشيكيين حسموا أمرهم الأحد، وانضموا الى السويد وبولندا من دون انتظار قرار صادر من الاتحاد الدولي الذي لم يتخذ حتى الآن أي تدبير حيال روسيا، مكتفياً الخميس بالقول إن رئيسه جاني إنفانتينو "قلق" من الوضع "المأساوي والمخيف".