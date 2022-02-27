ليفربول يهزم تشلسي ويفوز بكأس الرابطة الإنجليزية

انفرد ليفربول بالرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة رافعا رصيده الى تسعة القاب

توج نادي ليفربول بطلا لكأس رابطة الاندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم بفوزه على تشلسي 11-10 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي على ملعب ويمبلي في لندن الاحد.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشلسي في تسجيل أول 10 ركلات قبل أن يهدر آخر ركلة الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليا.

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة، وألغيت 4 أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص السهلة.

وانفرد ليفربول بالرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة رافعا رصيده الى تسعة القاب بفارق لقب واحد عن شريكه السابق مانشستر سيتي الفائز بها في السنوات الثلاث الاخيرة، كما انه الاول له في هذه المسابقة منذ عام 2012.